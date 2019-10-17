Son Dakika Haberleri: ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da
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ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara'da, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi taşıyan uçak öğlen saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrılan Pence ve beraberindekiler, Çankaya'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Pence, buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İrfan ÖZŞEKER-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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