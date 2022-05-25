ABD Başkanı Biden'dan, Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan, Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması

25.05.2022 04:09
ABD Başkanı Biden'dan, Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

"Ben artık bu konudan yoruldum"

Biden, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum." değerlendirmesini yaptı.

Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.

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ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı. ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı. ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: AA

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