ABD Büyükelçisi: Abd, Ukrayna Ordusunu Eğitmeyi Planlıyor - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi: Abd, Ukrayna Ordusunu Eğitmeyi Planlıyor

05.07.2022 12:00
ABD Büyükelçisi: Abd, Ukrayna Ordusunu Eğitmeyi Planlıyor

KİEV, 5 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'da devlet tarafından yönetilen Ukrinform haber ajansı Pazartesi günü, ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink'in açıklamasına dayanarak, ABD'nin Ukrayna ordusuna eğitim verme olasılığını değerlendirdiğini bildirdi.

KİEV, 5 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'da devlet tarafından yönetilen Ukrinform haber ajansı Pazartesi günü, ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink'in açıklamasına dayanarak, ABD'nin Ukrayna ordusuna eğitim verme olasılığını değerlendirdiğini bildirdi. Brink, Washington ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Tam rakamı ya da planı söyleyemem, ancak bunun hakkında Pentagon'dan yetkililerle görüştüğümü söyleyebilirim" dedi. Büyükelçi Brink, ABD'nin Ukrayna'nın cephe hattındaki pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla Kiev'e daha fazla yardım sağlamak için çalıştığını söyledi. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği 15 Haziran'da Twitter hesabından, ABD hükümetinin Rusya-Ukrayna çatışması sırasında Kiev'e 4,6 milyar ABD doları değerinde savunma yardımı sağladığını duyurmuştu. Büyükelçiliğe göre ABD, Ukrayna'ya 26.500 Javelin tanksavar füzesi ve zırhlı araçlara karşı kullanılan diğer sistemler, 1.400 Stinger uçaksavar sistemi, 108 obüs ve 75.000 savaş zırhı ve miğfer gönderdi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov 23 Haziran'da, ülkesinin ABD'den Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) aldığını söylemişti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi: Abd, Ukrayna Ordusunu Eğitmeyi Planlıyor - Son Dakika

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