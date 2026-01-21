ABD, Davos'ta Statükoya Meydan Okuyacak

(ANKARA) - ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Financial Times gazetesinde yayımlanan "Neden Davos'a Gidiyoruz?" başlıklı yazısında, Trump yönetiminin Dünya Ekonomik Forumu'na yaklaşımını savundu. Lutnick, Davos'a mevcut küresel ekonomik düzeni desteklemek için değil, ona meydan okumak için gittiklerini belirtti.

Lutnick, Financial Times gazetesinde yayımlanan yazısında, Trump'ın başkanlık döneminde küresel ekonomik modele karşı açık bir kopuş yaşandığını ifade etti ve şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl ocak ayında liderler, küresel ekonomiyi tartışmak üzere İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu'nda bir araya geliyor. Bu yıl ise bazı insanlar çok yerinde bir soru soruyor: Trump yönetimi neden Davos'a gidiyor? Eski küreselci düşünce tarzının Amerika için bir felaket olduğu konusunda bu kadar netken, neden oraya gidip sürece katılıyoruz?

Cevap basit: Davos'a statükoyu sürdürmek için gitmiyoruz. Onunla doğrudan yüzleşmek için gidiyoruz.

Çok uzun zamandır küresel ekonominin kaderi, Amerika'nın ekonomik gücünü alıp dünyanın geri kalanına dağıtan uluslararası bir seçkinler grubunun elinde belirlendi. Geçmişteki bazı liderlerimiz, üretimin yurtdışına taşınmasının gerekli olduğuna, sınırların önemli olmadığına ve ulusal çıkarlarımızın 'ortak iyilik' adına daha düşük küresel iş gücü maliyetlerine teslim edilmesi gerektiğine dair yalanlara inandı. Bu yaklaşım ABD için başarısız oldu, Amerikalı işçileri ezdi ve dünyanın büyük bölümünü de parçalayarak zayıflattı. Sanayileri yok etti, tedarik zincirlerini kırılgan hale getirdi ve Batı'daki çoğu ülkede çalışan insanları geride bıraktı...

Davos'ta çok net bir mesaj vermek için buradayız: Başkan Trump ile birlikte kapitalizmin artık yeni bir şerifi var. On yıllar boyunca ülkelere yalnızca tek bir kabul edilebilir model olduğu söylendi. Küresel tedarik zincirlerine bağımlı olmaya zorlandılar ve küresel kurumların kendilerini koruyacağına safça güvendiler. Bu model Amerika'yı en sona itti ve sayısız ülkeyi de daha zayıf bıraktı.

Ayrıca metinde, denizaşırı borsa piyasalarındaki yükselişin sorumluluğunu üstlenmek gibi başka tuhaf iddialar da var. Grönland ve NATO konularına ise hiç değinilmiyor."