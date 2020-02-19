ABD'de "Ben Tanrıyım" yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye 150 bin dolar tazminat... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD'de 'Ben Tanrıyım' yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye 150 bin dolar tazminat... - Son Dakika Dünya

ABD'de "Ben Tanrıyım" yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye 150 bin dolar tazminat...

6 saat önce

Kentucky eyaletinde "Ben Tanrıyım" (IM GOD) yazılı plakasını kullanmasına izin verilmeyen ateist bir kişi, 150 bin 715 dolar tazminata hak kazandı.

ABD'de

ABD'nin Kentucky eyaletinde "Ben Tanrıyım" (IM GOD) yazılı plakasını kullanmasına izin verilmeyen ateist bir kişi, 150 bin dolar tazminata hak kazandı.

CNN'in haberine göre, 10 yılı aşkın bir süre boyunca Ohio'da bu plakayı kullandığını söyleyen Bennie Hart, 2016'da Kentucky'nin Frankfort kasabasına yerleşti ve burada da aynı plakayı kullanmak için Kentucky Motorlu Taşıtlar İdaresi'ne başvuruda bulundu.

Ancak Hart'a gönderilen yanıtta bu talebin "yakışıksız olduğu, çatışma riski içerdiği ve başka sürücülerin dikkatini dağıtacağı" söylendi

Kentucky yasaları, cinsiyet, ırk, renk, din ve milliyet ayrımcılığı yapılmadığı sürece özel plakalarda her türlü yazının yer almasına izin veriyor.

'Tanrıyı Seviyorum' plakasına izin var

Bunun üzerine Amerikan Sivil Haklar Birliği UCLA ve "Dinden Özgürlük Vakfı" (Freedom From Religion) Hart adına dava açtı.

Bu kuruluşlar, yasağın ABD'de Anayasa'yla güvence altına alınan ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, Kasım ayında bu kuruluşları haklı buldu ve eyalette "Ben Tanrıya Aidim" ve "Tanrıyı Seviyorum" gibi özel plakalara izin verilirken buna izin verilmemesinin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Pazartesi günü de mahkeme, Hart'a avukatlık ücretleri için 150 bin 715 dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Yaklaşık 500 dolar olan mahkeme masraflarını da Kentucky Motorlu Taşıtlar İdaresi ödeyecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:30 
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