Son Dakika Haberleri: Abd'de bir cip trafik polisine çarptı
Son Dakika Güncel Abd'de bir cip trafik polisine çarptı

Abd'de bir cip trafik polisine çarptı

35 dakika önce

ABD'de trafikte hızla ilerleyen bir cip, okul bölgesinde görevde olan bir trafik polisine çarptı.

ABD'de bir cip trafik polisine çarptı

ABD, (DHA) - ABD'de trafikte hızla ilerleyen bir cip, okul bölgesinde görevde olan bir trafik polisine çarptı.Cip sürücüsünün olay sırasında cep telefonunu kullandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan trafik polisinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay, Güney Karolina eyaletinde yer alan Kershaw bölgesinde meydana geldi. Yerel saat ile 07.10'da meydana gelen olayda, trafikte hızla ilerleyen bir cip, bir ilkokul civarında görevde olan trafik polisi Chelsea Cockrell'e çarptı. Olay sırasında, Cockrell'in polis aracındaki çakar lambaların açık olduğu ve kendisinin de yansıtıcı sarı yeleğini giydiği belirtildi.

Öte yandan, görgü tanıkları Cockrell'e çarpan sürücünün okul bölgesinde saatte yaklaşık 65 km hızla gittiğini iddia ederken; yetkililer de sürücünün olay sırasında cep telefonunu kullandığını kabul ettiğini duyurdu. Ayrıca, hastaneye kaldırılan Cockrell'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çarpma anı polis kamerasınca kaydedildi.

Abd'de bir cip trafik polisine çarptı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:38 Kaynak: DHA
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