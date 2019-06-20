ABD'de yumurta şeklindeki robot polis devriye gezdi
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ABD'de üretilen "HPRobocop" isimli yumurta şeklindeki robot polis Kaliforniya polisi tarafından devriye yapmakla görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:55 Kaynak: İHA
ABD'de üretilen "HPRobocop" isimli yumurta şeklindeki robot polis Kaliforniya
polisi tarafından devriye yapmakla görevlendirildi. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles
şehrindeki Huntington Park'ta devriye gezmeye başlayan "HPRobocop" isimli yumurta şeklindeki robotun suç oranlarını düşürmede yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yumurtaya şeklinde üretilen robot polis, 360 derece dönebiliyor ve yüksek çözünürlükte görüntü kaydedebiliyor. Kaydettiği verileri ilgili departmana gönderebiliyor. Kaliforniya polisi tarafından görevlendirilen robot polisin yüksek kalitede ses kaydı da yapabildiği belirtildi. Aynı zamanda robot "Size iyi günler" şeklinde kısa ifadeler de kullanabiliyor.
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(İHA)
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