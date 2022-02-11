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ABD Donanması Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 Muhrip gemisi gönderiyor - Son Dakika

ABD Donanması Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 Muhrip gemisi gönderiyor

11.02.2022 22:51
ABD Donanması Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 Muhrip gemisi gönderiyor

ABD Donanması, Rusya ve Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa olan 6'ncı filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi.

ABD Donanması, Rusya ve Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa olan 6'ncı filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "ABD Donanması muhripleri USS Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa operasyon bölgesinde faaliyet gösterecek. Görevleri boyunca, ABD Altıncı Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi donanma faaliyetine katılacaklar." ifadelerine yer verildi.

Gemilerin, Virginia'nın Norfolk Limanı ile Florida'nın Mayport Limanı'ndan ayrıldığı belirtilen açıklamada, konuşlandırmaların Rusya'nın atacağı herhangi bir adıma karşı olmadığını ancak 6'ıncı Filo'ya "ek esneklik sağlamak için" yapıldığı ileri sürüldü.

ABD'nin Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu Neptune Strike-22 tatbikatı amacıyla Akdeniz'de konuşlu bulunuyor.

Neptune Strike-22 tatbikatı 4 Şubat'ta bitmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Donanması Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 Muhrip gemisi gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Donanması Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 Muhrip gemisi gönderiyor - Son Dakika
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