ABD Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını durduracak - Son Dakika

ABD Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını durduracak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle ABD'nin Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını sona erdireceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle ABD'nin Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını sona erdireceğini bildirdi.

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong'un özgürlüklerini elinde alma kararının Trump yönetimini bölgeye yönelik politikalarını yeniden değerlendirmeye zorladığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, " Pekin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı geçirme yolunda ilerlerken, ABD bugün ABD menşeli savunma ekipmanı ihracatını sona erdirecek ve savunma ile çift kullanımlı teknolojilerde Çin'e uygulanan kısıtlamaların Hong Kong'a da getirilmesi yönünde adımlar atacak." ifadesini kullandı.

İlave önlemler alınacak

ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için bu adımı atmak zorunda kaldıklarını belirten Pompeo, kontrollü ürünlerin Hong Kong'a ya da Çin'e ihracatı arasında artık ayrım yapılamayacağını aktardı.

Pompeo, "Bu ürünlerin, asıl amacı her türlü yola başvurarak Çin Komünist Partisi'nin diktatörlüğünü sürdürmek olan Halk Kurtuluş Ordusu'nun eline geçme riskini göze alamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Eylemlerinin Çin halkını değil rejimini hedef aldığını vurgulayan Pompeo, Pekin hükümetinin aldığı karar doğrultusunda Hong Kong'a "tek ülke, tek sistem" muamelesi yapmak zorunda olduklarını, ABD'nin diğer yetkileri gözden geçirdiğini ve Hong Kong'taki gerçeği yansıtmak için ilave önlemler alacağını kaydetti.

Ticaret düzenlemeleri askıya alındı

Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Hong Kong'un özel statüsünün iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'in Hong Kong'ta yeni güvenlik önlemleri uygulamasıyla ABD teknolojisinin Çin'in Halk Kurtuluş Ordusu'nun eline geçme riskinin arttığına dikkati çekti.

Bu durumun Hong Kong'un özerkliğine zarar verdiğine işaret eden Ross, "Bunlar ABD'nin kabul etmeyi reddettiği ve Hong Kong'un özel statüsünün iptal edilmesiyle sonuçlanan risklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ross, ABD Ticaret Bakanlığının, ihracat lisansı istisnaları da dahil olmak üzere Hong Kong'a tercihli muamele sağlayan düzenlemelerinin askıya alındığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Yasası

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı 28 Mayıs'ta kabul etmişti.

Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı yasanın, bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştireceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Hong Kong, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 02:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını durduracak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:51 Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:59 Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 10:13 Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:51 İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 04:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını durduracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]