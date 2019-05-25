Son Dakika Haberleri: ABD Irak'taki askeri üslerinin güvenliğini artırdı

ABD Irak'taki askeri üslerinin güvenliğini artırdı

2 saat önce

ABD, İran ile gerginliğin yükseldiği bir dönemde Irak'ın Enbar vilayetindeki askeri üslerinin güvenliğini artırdı.

ABD Irak'taki askeri üslerinin güvenliğini artırdı, System.String[]
ABD, İran ile gerginliğin yükseldiği bir dönemde Irak'ın Enbar vilayetindeki askeri üslerinin güvenliğini artırdı.
Irak medyasında yer alan haberlere göre ABD, ülkenin batısında ve Suriye sınırı yakınındaki Aynul' Esed, Kaim ve Rutbe'deki askeri üslerinin etrafını toprak bariyerlerle çevreledi.
Üslere yönelik herhangi bir saldırının hemen tespit edilmesi için hassas gözetleme kameralarının da yerleştirildiği, eskiye oranla üslerdeki hava hareketliliğinin de ciddi ortanda arttığı aktarıldı.
Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana örgütle mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor.
Washington ve Tahran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, dün Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.
Washington yönetimi, iki hafta önce de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:06 Kaynak: AA
Güncel
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