ABD'li sanatçı Della Miles'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçı Della Miles, Akçakale'de vatandaşlarla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kendisini karşılayan kadınlarla sohbet eden ve onların yanlarında olduğunu belirten Della Miles, etrafını çeviren çocuklarla da yakından ilgilendi.

Della Miles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan terör örgütüne karşı başlatmış olduğu harekata destek vermek için bölgeye geldiğini aktararak, kendisinin de bir anne, kız kardeş olduğunu ve insanların yanında olduğunu göstermek için geldiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde zor durumda olan insanların yanında olmak istediğini aktaran Della Miles, harekatın bölgeye mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Ben operasyon için, 'lütfen durmayın yürüyün' diyorum ve inşallah sonuna kadar devam etmeliler ve bu işi bitirmeliler. Teröristleri bu bölgeden uzaklaştırmalılar ve bu bölgeye huzur gelmeli. Sadece ben kendim için değil tüm dünyadaki insanlar buna katkıda bulunmalılar." diye konuştu.

Avrupa ve ABD'de yanlış bilgiler veren basını takip etmek yerine bölgeyi yerinde görmeye geldiğini aktaran Della Miles, "Ben bir Amerikalı olarak onların yaptığı yayınlara inanmaktansa buraya geldim, gerçeği söylüyorum. Barış harekatına buraya gelerek destek veriyorum. Ben buraya bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten Barış Pınarı Harekatı'nı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok. Gücü olan herkes buraya gelmeli, operasyona destek vermeli, buralara huzur gelmeli." ifadelerini kullandı.

Della Miles, çocukların çok güzel olduğunu ve onların huzurlu bir şekilde büyümeleri için dua edeceğini sözlerine ekledi.