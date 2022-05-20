ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi

20.05.2022 14:24
ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a mühimmatıyla birlikte 691 milyon dolarlık TOW füzesi satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a mühimmatıyla birlikte 691 milyon dolarlık TOW füzesi satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 690 milyon dolar olan TOW 2A Radyo Frekans Füzeleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde TOW füzelerinin "BGM-71E-4B-RF" modelinden 5 bin adet füze ve aynı modelden 70 füzenin de siparişi ile bu mühimmata ilişkin destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı ABD Senatosu Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardımı onayladı ABD Senatosu Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardımı onayladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, dolar, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement