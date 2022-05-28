ABD'nin Houston Kentinde Silahlı Şiddet Olayları Protesto Edildi

HOUSTON, 28 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, ellerinde pankartlarla silahlı şiddeti protesto eden insanlar görülüyor, 27 Mayıs 2022. ABD'nin güneybatısındaki Teksas'ın en büyük kenti olan Houston, ABD Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) kentte Cuma günü başlayan yıllık toplantısı nedeniyle silahların kontrol altına alınmasını isteyen protestocuların gösterilerine sahne oluyor. Teksas'ın Uvalde kentinde daha birkaç gün önce bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmişti. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)