ABD'nin İş Dünyası Lideri: İkili Ticari İlişkiler Hem ABD Hem de Çin'in Yararına - Son Dakika
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ABD'nin İş Dünyası Lideri: İkili Ticari İlişkiler Hem ABD Hem de Çin'in Yararına

20.05.2022 00:53
ABD'nin İş Dünyası Lideri: İkili Ticari İlişkiler Hem ABD Hem de Çin'in Yararına

WASHINGTON, 18 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasının liderlerinden biri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda ikili ticari ilişkilerin gelişmesi ve başarısının hem ABD hem de Çin'in yararına olduğunu söyledi.

WASHINGTON, 18 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasının liderlerinden biri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda ikili ticari ilişkilerin gelişmesi ve başarısının hem ABD hem de Çin'in yararına olduğunu söyledi. ABD-Çin İş Konseyi (USCBC) Başkanı Craig Allen, USCSC ile Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi'nin (CCPIT) geçen 50 yılda "ABD-Çin ticari ilişkilerinin gelişmesi için çok çalışarak" birlikte muhteşem bir başarı elde ettiğini söyledi. Allen, CCPIT'nin 70'inci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen konferans ve Küresel Ticaret ve Yatırımı Destekleme Zirvesi'ne hitaben video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, "Bu çalışmanın başarısı herkesin görebileceği kadar açıktır" dedi.

Başkanı olduğu kuruluş Çin ile iş yapan 260'tan fazla şirketi temsil eden Allen, "Hepimiz Çin'in ekonomik açıdan tarihi yükselişine tanık olduk" dedi ve şöyle devam etti: "Bu yolda Amerikalı şirketler, Çin'de uzmanlığın derin köklerini oluşturdukları gibi tedarik ağları, teknoloji ve yetenek sistemleri geliştirdiler." Allen, "Birlikte çalışmamız sayesinde Çinli şirketlerin küresel tedarik zincirine entegre olmasına yardımcı olduk ve küresel tedarik zincirleri de Çin ile entegre oldu" dedi. Çin'in ABD'nin üçüncü büyük mal ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Allen, ABD'nin geçen yıl yaklaşık 150 milyar ABD dolarını bulan Çin'e ihracatının geniş bir mal ve hizmet yelpazesini kapsadığını söyledi. Amerikalı iş dünyası lideri, "Hem ülkelerimiz hem halklarımız hem de ekonomilerimiz bu başarı ve işbirliğinden karlı çıkmıştır, bu kuşku götürmez" dedi. Allen, Amerikan şirketlerinin ikili ilişkilere uzun vadeli bir bakış açısıyla Çin'e odaklanmaya devam ettiğini kaydetti ve "Bu iş kolay olmadı, ancak ortak hedeflerimiz ve değerlerimiz aynı yönde, yani sürekli büyüme, üretkenlik ve refah yönünde" dedi. Allen, "Bu nedenle, daha parlak bir gelecek için birlikte çalışabileceğimize her zamankinden daha fazla güveniyorum" diye ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, 18 mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İş Dünyası Lideri: İkili Ticari İlişkiler Hem ABD Hem de Çin'in Yararına - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin İş Dünyası Lideri: İkili Ticari İlişkiler Hem ABD Hem de Çin'in Yararına - Son Dakika
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