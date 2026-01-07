ABD, Rus tankerine Venezuela yaptırımı nedeniyle el koydu - Son Dakika
ABD, Rus tankerine Venezuela yaptırımı nedeniyle el koydu

07.01.2026 21:38
Beyaz Saray, el konulan tanker mürettebatının yargı için ABD'ye götürülebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray, Kuzey Atlantik'te ABD'nin el koyduğu Rusya tescilli petrol tankerinin "yaptırıma tabi Venezuela kaynaklı" bir gemi olduğunu iddia ederek, gemi mürettebatının gerekirse yargılama için ABD'ye getirileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Venezuela'ya ait olduğu gerekçesiyle el koyduğu bir petrol tankerine ilişkin gündemi değerlendirdi.

Leavitt, söz konusu tankerle ilgili son durumu, "Bu sabah ABD Federal Mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca, Kuzey Atlantik'te takip edildikten sonra el konulan gemi, yaptırım uygulanan petrol taşıyan bir Venezuela gölge filosuna ait gemiydi." şeklinde değerlendirdi.

Venezuela yaptırımları konusunda net olduklarını vurgulayan ABD'li Sözcü, Başkan Donald Trump'ın bu yaptırımları uygulama konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"Ayrıca gemiye ve mürettebata adli el koyma emri çıkarıldığını da eklemek isterim. Bu, mürettebatın federal yasaların ihlali nedeniyle yargılanabileceği ve gerekirse bu yargılama için ABD'ye getirileceği anlamına geliyor." diye konuşan Leavitt, bu durumun ABD ile Rusya arasında ilave bir gerginlik yaratacağını düşünmediklerini kaydetti.

Rusya'da el konulan tankere ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin el koyduğu Rusya tescilli "Bella 1" adlı petrol tankerindeki Rus vatandaşlarının haklarına saygı göstermesi ve Rusya'ya dönüşlerini engellememesi gerektiğini bildirmişti.

Gemide, Rus vatandaşlarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Gemideki Rus vatandaşlarının haklarına saygı gösterilmelidir. ABD, Marinera gemisindeki Rus vatandaşlarının anavatanlarına hızlı şekilde dönmelerini engellememelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

