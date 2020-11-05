ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek? - Son Dakika
BBC

ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?

05.11.2020 05:37
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?, System.String[]

ABD'de seçimler tamamlandı ancak sonuçlar halen netleşmiş değil. Oy sayımının sürdüğü kritik eyaletlerdeki son durum Biden'ı Beyaz Saray'a taşıyacak ihtimallerin Trump'a kıyasla daha fazla olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanlık Seçimleri'nin tamamlanmasının üzerinden bir gün geçti ancak kazananın netleşmesine daha var.

ABD'de bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor.

Başkan Donald Trump, dün gece sayım işlemi devam ederken ve henüz önde gittiğine dair somut sonuçlar ortada yokken zaferini ilan etti. Ayrıca rakibini de seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçladı.

Trump'ın attığı bir dizi mesaj, Twitter tarafından yanlış yönlendirici ve tartışmalı olarak etkilendi.

Trump'ın oyların çalındığı yönündeki iddialarını destekleyecek bir kanıt bulunmuyor. Kurallara uygun şekilde kullanılmış milyonlarca oyun sayım işlemine devam ediliyor.

Kısa bir süre önce BBC tahminlerine göre, Biden, Michigan'da da kazandı. ABD medyasında yer alan haberlerde bir başka kritik eyalet olan Wisconsin'de de kazanması bekleniyor.

Buradaki sonuç da netleştikten sonra gözler Arizona, Nevada, Georgia ve Pennsylvania'dan gelen sonuçlara çevrilecek.

BBC'nin hesaplamalarına göre, Biden'ın Seçici Kurul'daki delege sayısı şu anda 243. Trump'ın ise 214. Başkanlığı kazanmak için gereken sihirli sayı 270.

Biden'ın ya da Trump, hangi senaryoların gerçekleşmesi halinde başkan seçilecek?





Biden'a kazandıracak senaryolar

İşin özü, Biden'ın yarışı önde götürdüğü Arizona, Nevada ve Wisconsin'de kazanması Beyaz Saray'ın da kapılarını açacak.

Bu üç eyaleti de aldığında 270 delegeye ulaşıyor.

Michigan'da Biden geride başladığı sayım sürecinde, Demokratların kalesi olarak bilinen Detroit şehrinden postayla gönderilen oyların açılmaya başlamasıyla birlikte öne geçti ve akşam saatlerinde yapılan hesaplamalarla da kazanacağı tahmin edilen eyaletler arasına eklendi.

Komşusu Wisconsin'de de başından beri eğilim Biden'ın lehine oldu. Cumhuriyetçilerin bu eyalette oyların yeniden sayılmasını talep etmesi bekleniyor.

Arizona'da postayla kullanılan oylar sayıldıkça Biden, aradaki farkı açıyor.

Nevada'da da iki aday arasındaki fark birkaç bin. Ancak, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu seçim günü kullanılan oyların sayımı tamamlandı ve geriye Biden destekçilerinin tercih ettiği düşünülen postayla gönderilen oylar kaldı.

Şu andaki görünüm itibarıyla, Biden'ın önündeki yol Trump'a kıyasla biraz daha az sıkıntılı görünüyor.

Trump'a kazandıracak senaryolar

Benzer şekilde, Trump'ın da şu anda sayımda önde olduğu eyaletleri elinde tutması gerekiyor. Bu eyaletler Georgia ve Pennsylvania olarak sıralanıyor.

Trump'ın kazanmak için bu iki eyalete ek olarak, şu anda Biden'ın önde olduğu eyaletlerden en az birini de alması lazım.

Nevada'da yarış başa baş gidiyor. Trump'ın bu eyaleti kendine çevirmesi için az bir miktarda oya ihtiyacı var. Eğer seçim günü gönderilen ancak seçimden sonra ulaşan oyların beklentinin aksine kendi lehine çıkması durumunda Başkan'ın yeniden seçilme umutları da artabilir.

Arizona da Trump'a dönme ihtimali olan bir diğer eyalet. Nevada'da olduğu gibi burada da postayla kullanılan oyların sayımı yapılıyor. Bu eyalette postayla oy kullanma alışkanlığı daha yaygın ve Demokratların da bu alanda açık bir üstünlüğü yokmuş gibi görünüyor. Arizona'da iki aday arasındaki fark Nevada'ya kıyasla çok daha fazla olsa da sayım yapıldıkça sonuçlarda daha büyük bir değişim olması bekleniyor.

Wisconsin ise kesinlikle Başkan'ın istemediği bir yöne doğru ilerliyor. Her ne kadar Trump kanadı bu eyaletten umutlu olsa da rakamlar bu umudu besleyecek düzeyde değil.





Biden'ın yedek planı

Trump'ın başkanlığına devam etmesi için Pennsylvania ve Georgia'daki üstünlüğünü koruması şart. Ancak bu eyaletlerdeki son durum rahat bir nefes almasını zorlaştırıyor. Georgia'da sayımı tamamlanması beklenen oyların büyük bir bölümü Atlanta civarında Demokratların kalesi olarak bilinen bölgelerde kullanılan oylar.

Pennsylvania'da da 1 milyondan fazla postayla kullanılmış oy sayılmayı bekliyor. Her ne kadar aradaki fark Trump lehine oldukça yüksek olsa da Wisconsin ve Michigan'da ibrenin Biden'a dönmesine neden olan trendler burada da kendisini gösterebilir.

Biden'ın Pennsylvania'yı kazanması halinde, hem Arizona'yı hem de Nevada'yı kaybetse bile yine de başkan seçiliyor. Biden, Demokratların Georgia'yı alması halinde, Arizona ve Nevada'dan herhangi birini kazanırsa yine başkan olabiliyor. Eğer bu senaryoda iki eyaleti de kaybederse o zaman Seçici Kurul'da her iki aday da 269 delege kazanmış oluyor ve başkanı Temsilciler Meclisi seçiyor.

Özetle, Trump'ın aksine Biden'ı Beyaz Saray'a taşıyacak formüller çok daha fazla ve çeşitli.

İş mahkemeye gidecek gibi

Seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın kabus senaryosu gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Buna göre, Biden'ın kazanma ihtimalinin ufukta belrmesiyle birlikte Trump'ın da seçimde usulsuzlük iddiaları atması ve bunu kanıtlayacak hiçbir bulgu ortaya koymaması.

Bu, aynı zamanda tansiyonu yükseltecek ve uzun sürecek bir hukuki mücadele başlatacak bir denklem.

Trump kampanyası halihazırda Michigan, Wisconsin ve Georgia'da sayım işlemine çeşitli gerekçelerle itirazda bulundu.

Kesin sonuçların netleşmesinin zaman alması beklenirken, seçim gecesi ABD'nin ne kadar kutuplaşmış bir ülkeye dönüştüğünü de gösterdi. Seçmenlerin Trump'tan kurtulmaya çalışmadıkları ya da yaptıklarına büyük bir destek vermedikleri görüldü.

Aksine, safların daha da sıklaştığı anlaşıldı ve bu siyasi mücadele seçimlerin de ötesine geçecek gibi duruyor.






ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?
ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Nevada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçim sonuçları: Başkan olabilmek için Trump ve Biden'ın kalan eyaletlerden hangilerini kazanması gerek? - Son Dakika Dünya

BBC

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