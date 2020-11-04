ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir? - Son Dakika
BBC

ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir?

04.11.2020 13:12

ABD'de seçim günü, seçim haftasına dönmek üzere. BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, "Kazanan kim olursa olsun, siyaset savaşı devam edecek" diyor.

ABD'de seçim günü, seçim haftasına dönmek üzere.

Seçim gününe kadar ABD'de anketler Joe Biden'ın açık ara veya Donald Trump'ın az farkla kazanabileceğini söylüyordu.

Bir önceki seçimde olduğu gibi Trump'ın rakibine kıyasla daha az oy almasına rağmen Seçici Kurul'da daha fazla sandalyeye sahip olma ihtimali de var.

Geceden sabaha uzayan oy sayımıyla birlikte Biden'ın büyük farkla seçimi kazanma ihtimali gündemden düştü.

Kazanan kim olursa olsun az farkla kazanacak. Herkes bir sonraki ABD başkanını öğrenmemizin ne kadar süreceğini merak ediyor.

Donald Trump halihazırda zafer ilan etti ve rakibini seçimde "sahtekarlık" yapmaya çalışmakla suçladı. Fakat bu gerçeği yansıtmıyor. Sandıklarda, yasal bir şekilde kullanılmış ve daha sayılmamış milyonlarca oy var.

En büyük çekişme beş eyalette yaşanıyor: Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania.





Çekişmeli eyaletleri kim kazanacak?

Arizona'da Biden önde gözüküyor. Bu sonuca göre Biden'ın zafere ulaşmak için "Mavi Duvar" lakaplı üç eyaletten ikisini kazanması gerekiyor.

Bunlar Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania.

ABD'de "Mavi Duvar" olarak adlandırılan 18 eyalette 1992'den 2012'ye kadar tüm seçimleri Demokrat adaylar kazanmış, Trump 2016'da bunu değiştirerek bu üç eyalette zafere ulaşmıştı.

Biden bu eyaletlerde şu ana kadarki oy sayımında geride fakat henüz sayılmamış oylarda oranının daha yüksek olduğu biliniyor. Belki bu fark onu öne geçirmeye yetebilir.

Pennsylvania'da mektupla kullanılan 1,4 milyondan fazla oy henüz sayılmadı. Bunların sayılması günler sürebilir.

Michigan'daki Detroit ve Wisconsin'deki Milwaukee gibi büyük şehirlerin oy sayımları da henüz tamamlanmadı ve bu şehirlerde demokratların önemli farkla önde çıktığını biliyoruz.





Georgia'da ise ne olacağını kimse kestiremiyor.

Trump'ın rahat bir şekilde kazanacağı düşünülen bu eyalette büyük bir çekişme yaşandığı ortaya çıktı.

Joe Biden'ın eyaletteki en büyük kent olan Atlanta'da ise oyların sayıldığı merkezde bir su borusunun patlaması nedeniyle oy sayımı durduruldu.

Biden sürpriz bir şekilde Georgia'yı kazanırsa, yukardaki üç eyaletten birini kazanarak da zafere ulaşabilir.

Hukuki mücadele uzun sürebilir

Seçimden önce herkesi endişelendiren bir senaryo olan, Biden'ın seçimi kazanma yolunda ilerlediğini açıklarken Trump'ın temelsiz bir şekilde seçimde hile yapıldığını iddia etmesi, gerçek oldu.

Bu uzun ve sert bir hukuki mücadeleye yol açacak ve kaybeden adayın taraftarları öfkeli ve aldatılmış hissedecek.

Henüz seçimi kazanan bilinmiyor olsa da net olan şey ABD'nin keskin bir şekilde bölünmüş bir ulus olduğu. Amerikan seçmenleri Trump'ı net bir şekilde reddetmedi. Fakat ona istediği net desteği de sağlamadılar.

Bunun yerine iki tarafın da mevzilerini kazmaya başlamasına yol açan bir sonuç ortaya çıktı.

Kazanan kim olursa olsun, siyaset savaşı devam edecek.

ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir?
ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti         
13:32
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı         
12:14
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor         
09:37
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 13:47:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD seçimleri: Trump ve Biden nasıl zafere ulaşabilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei