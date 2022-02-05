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ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı

05.02.2022 01:31
ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyize başvurma süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyize başvurma süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) temyize gitmeye hazırlanan Halk Bankası, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu.

Halk Bankası avukatları, Yüksek Mahkemeye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halk Bankasının talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

Halk Bankası avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra istinaf mahkemesine başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi ise bankanın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı.

Halk Bankasına, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankasının temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a kadar uzattı - Son Dakika
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