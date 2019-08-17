Abi-kardeş ölümden döndü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:23 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza Mesudiye
Mahallesi Yonca Sokak üzerinde meydana geldi. Suat G.(41) idaresindeki 16 ACL 106 plakalı otomobil ile Nursefa S.(25) yönetimindeki 16 ABY 884 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan Nursefa S. ve Ahmet S. (12) yere düşerek yaralandılar. 112 ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA
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