Abla ve kardeşini öldüren zanlıya çifte müebbet talebi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Abla ve kardeşini öldüren zanlıya çifte müebbet talebi - Son Dakika

Abla ve kardeşini öldüren zanlıya çifte müebbet talebi

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde abla ve kardeşini öldürmekten tutuklanan şahıs hakkında çifte müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Abla ve kardeşini öldüren zanlıya çifte müebbet talebi, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde abla ve kardeşini öldürmekten tutuklanan şahıs hakkında çifte müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.


Geçtiğimiz Ocak ayında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 gündür haber alınamayan Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı (37) evlerinde ölü bulundu. Polis incelemesinde evin çeşitli bölgelerinde kan izleri bulundu. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda ekipler, bin 200'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan kamera incelemeleri sonucu şüpheli Murat A.'nın cinayeti işledikten sonra ilk Bandırma, daha sonra Edirne ve Çanakkale'ye gittiği, Gökçeada'dan Yunanistan'a kaçağı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi Gökçeada'da yakalayarak gözaltına aldı.


Cumhuriyet savcısı, cinayetle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcı, abla ve kardeşin ölümü ile ilgili Murat A. hakkında iki kez müebbet hapis cezası talep etti. İddianame Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


Murat A., emniyetteki ifadesinde, "Sibel'le aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. O sırada evde bulunan erkek kardeşi de kavgaya karıştı. Cinnet geçirdim. Önce kardeşini, sonra onu öldürdüm" demişti. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Şırınga çikolata' firmasının mali işler müdürü: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz
Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı

Son Dakika Haberleri
15:11 Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika Haber
15:10 Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika Haber
15:08 AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika Haber
15:07 Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol - Son Dakika Haber
15:06 Şuhut jandarmasından denetim uygulaması - Son Dakika Haber
15:01 Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız - Son Dakika Haber
14:53 Küçük kızın kafası tencereye sıkıştı! Çevredekiler seferber oldu - Son Dakika Haber
14:26 Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor - Son Dakika Haber
13:49 Ahmet Davutoğlu, yeni partisi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptı - Son Dakika Haber
13:45 Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 15:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Abla ve kardeşini öldüren zanlıya çifte müebbet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]