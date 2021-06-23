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"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı - Son Dakika

"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı

23.06.2021 17:04

Bodrum'un en kalabalık caddeleri arasında bulunan İzzet Baysal Caddesi'nde maskesiz gezen bir kadın, polis tarafından durduruldu. Polisin yönelttiği, "Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna, "Açık alanda maske takmayı saçma buluyorum" cevabını veren kadın, önce ceza yedi sonrasında yine maske takmaması üzerine gözaltına alındı.

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte, bazı vatandaşların yürürken maske takmadığı anlar, yeniden objektiflere yansımaya başladı. Bolu'nun en işlek caddeleri arasında yer alan İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın, rutin uygulama gerçekleştiren polislerin denetimine takıldı. Polis ekipleri, kadına neden maske takmadığını sordu. Bunun üzerine "Açık havada maske takmak saçma geliyor" cevabı alan polis ekipleri, kadına 799 lira cezai işlem uyguladı.

'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı

ISRARLA MASKE TAKMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.'den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, "Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah'ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş" dedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı
Açık havada maske takmayı saçma buluyorum dedi, gözaltına alındı
Açık havada maske takmayı saçma buluyorum dedi, gözaltına alındı
Açık havada maske takmayı saçma buluyorum dedi, gözaltına alındı
Açık havada maske takmayı saçma buluyorum dedi, gözaltına alındı
Açık havada maske takmayı saçma buluyorum dedi, gözaltına alındı
Açık havada maske takmayı saçma buluyorum dedi, gözaltına alındı

Bodrum, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' dedi, gözaltına alındı - Son Dakika


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