Acil Çağrı Merkezi Çalışanları Depremi Anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, asrın felaketinin 3'üncü yılında deprem gecesinde yaşadıklarını anlattı. Deprem anında görev yerlerini terk etmeyen çalışanların çağrılara cevap vermeye devam ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremin ilk saniyeleriyle birlikte hatların kilitlendiğini belirten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, saniyeler içinde binlerce yardım çağrısının sisteme düştüğünü, soğukkanlılıkla hareket ederek enkaz altından gelen her çağrıyı tek tek değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Çoğu zaman ağlama sesleri, yardım çığlıkları ve kesilen telefon görüşmeleriyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren çalışanlar, görev bilinciyle duygularını bastırarak yardım ekiplerini yönlendirdiklerini söyledi. Deprem sırasında vatandaşlardan gelen çağrıları cevaplayan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Nilgül Kara, "O gece biz de enkaz altındaydık, fakat bir betonun altında değil, duyduklarımızın ağırlığı altında ezildik" dedi.

"O gece bizler sahada değildik ama felaketin tam ortasındaydık"

"Her çağrı bir hayat, her cevap bizim için büyük bir sorumluluktu" diyen Kara, "6 Şubat gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde çağrı alıcı olarak görevdeydim. Telefonlarımız hiç susmadı. Her hat bir hayat, her ses bir umut ya da bir veda gibiydi. Yardım isteyen insanların çığlıklarına, çaresizliklerine ve zamanla yarışlarına kulaklarımızla şahit olduk. O gece biz de enkaz altındaydık, fakat bir betonun altında değil, duyduklarımızın ağırlığı altında ezildik. Deprem bitti denildi fakat o gece bizim içimizde hala sürmekte. O gece bizler sahada değildik ama felaketin tam ortasındaydık. Her çağrı bir hayat, her cevap bizim için büyük bir sorumluluktu. Görünmeyen bir yerde verdiğimiz cevaplarla çok büyük bir yük aldık" diye konuştu.

"Biz o gece sadece bir çağrı alıcı değil, insan kaldık"

Bir gecede binlerce insanın hayatına tanıklık ettiklerini söyleyen Kara, "Bizler de depremzede olduğumuz için büyük heyecan ve korku anları yaşadık. Ama her ne olursa olsun görev yerimizi hiçbir şekilde terk etmedik. Vatandaşlarımıza 3 gün boyunca kesintisiz şekilde, artçı depremler olmasına rağmen her türlü yardımı sağladık. Çünkü 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinin her koşulda ulaşılabilir olduğunu burada da göstermiş olduk. Vatandaşlarımız her şekilde bizlere ulaşabilir, ulaşmaya da devam edecektir. Biz bir gecede binlerce insanın hayatına tanıklık ettik. Yardım isteyen insanların çığlıklarına, ulaşamadığımız adresler. Yani biz o gece sadece bir çağrı alıcı değil, insan kaldık" dedi.

"Deprem günü 11 bin 607 adet çağrı aldık"

"Kendi personelimiz de mağdurdu, mağdur olmalarına rağmen görevlerinin başından ayrılmadılar" diyen Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ise, "6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17 civarında merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremden bizler de etkilendik. Ben kardeşimin rahatsızlığı nedeniyle izindeydim. Valimiz Erdinç Yılmaz'ın beni aramasıyla birlikte deprem olduğunu öğrendim. Çağrı merkezinde görev yapan grup sorumlusu arkadaşımı WhatsApp üzerinden görüntülü aradım. Arkadaşlar, öncelikle geçmiş olsun. Sizlerde herhangi bir durum var mı, dedim. Onlar da herhangi bir olumsuzluk olmadığını, çağrı almaya devam ettiklerini söylediler. 'Arkadaşlar, vatandaşlarımızın bugün bize çok ihtiyacı olacak. Diğer arkadaşlarımızı da çağıralım. Ulaşabildiklerinize ulaşın. Bütün konsolları açalım, arayan her vatandaşımıza özveriyle cevap verelim. Ben de yola çıktım geliyorum' dedim. Elbette burada kendi personelimiz de mağdurdu, mağdur olmalarına rağmen görevlerinin başından ayrılmadılar. O gün 11 bin 607 adet çağrı aldık" diye konuştu. - OSMANİYE