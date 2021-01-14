Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri
14.01.2021 20:39
Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, bu yıl rap formatında ve Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jürisini açıkladı. Merakla beklenen yarışmada jüri; Hadise, Eypio, Murda ve Mero'dan oluşacak.
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyeleri de belli oldu.
HADİSE YİNE JÜRİDE
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu jüri üyeleri arasında daha önceki yıllardan sadece Hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise rapçiler Eypio, Murda ve Mero.
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:
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