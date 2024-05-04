Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi için helikopter pisti iddiası doğru değil - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi için helikopter pisti iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi için helikopter pisti iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığına' yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi. DMM açıklamasında, helikopter pistinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edildiği ve Polatlı Tarım İşletmesinin kullanımına sunulduğu belirtildi.

04.05.2024 21:20
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığına" yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den bazı basın yayın organlarındaki "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı." iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.' iddiası doğru değildir. Ankara Polatlı'daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesinin kullanımına sunulmuştur.

Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi için helikopter pisti iddiası doğru değil - Son Dakika

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