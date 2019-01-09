Ada Seferlerine Fırtına Engeli
30 dakika önce
Çanakkale'de, yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale
'de, yarın Bozcaada
ve Gökçeada
'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Bozcaada- Geyikli
hatlarındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:08 Kaynak: İHA
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