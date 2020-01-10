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Adalet Bakanı Gül: "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir."
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