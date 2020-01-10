Adalet Bakanı Gül: "AİHM nezdinde Türkiye 'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir."

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