ADANA 2 kişi daha sahte alkolden öldü
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2 kişi daha sahte alkolden öldü1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİAdana'nın Ceyhan ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:40 Kaynak: DHA
2 kişi daha sahte alkolden öldü
1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan H.Ö. (64) buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan H.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından H.Ö.'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
H.Ö.'nün ölümüyle birlikte Mersin
, Adana ve Niğde
'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
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