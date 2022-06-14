Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

14.06.2022 14:44
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık D.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak D.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık D.U, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı D.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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