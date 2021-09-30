Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Netflix'te rekor kıran duş sahnesi! 20 milyon kez tekrar izlendi

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Ekipler, hırsızlık olaylarını emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Nuri Y. (27) ve Bekir Ö'nün (36) gerçekleştirdiğini belirledi.

Merkez Seyhan , Çukurova , Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde park halindeki 4 tırın ve otomobilin aküleri çalındı.

Adana 'da 5 aracın aküsünü çaldığı ileri sürülen iki zanlı yakalandı.

Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi