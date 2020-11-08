Adana'da 1180 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Polis, sahte içki ve kaçak tütünle ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 1180 litre sahte içki ve 71 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana 'da 1180 litre sahte içki ve 71 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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