Eyüpsultan'da eski öğrencisi tarafından öldürülen Okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da eski öğrencisi tarafından öldürülen Okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı

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Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın koşarak müdürün odasına girdiği ve hemen ardından dışarı çıktığı, yaralanan müdürün ise yardım istediği anlar yer alıyor.

11.05.2024 12:20
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Eyüpsultan'da eski öğrencisi tarafından öldürülen Okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı

Eski öğrencisi tarafından silahlı vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı görülüyor. Silahlı saldırı sonrası yaralanan Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın ise yaralı halde odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar yer alıyor.

Eyüpsultan\'da eski öğrencisi tarafından öldürülen Okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da eski öğrencisi tarafından öldürülen Okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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