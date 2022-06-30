Boğulmalara karşı sulama kanallarında denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Boğulmalara karşı sulama kanallarında denetim

30.06.2022 11:25

Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı denetim gerçekleştirdi.

Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yaz aylarında sulama kanallarındaki boğulmaların önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, çocuk ve gençlerin yüzmek için en çok tercih ettiği sulama kanalları çevresinde bekleyerek önlem aldı.

Denetimlere, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Çocuk şubeleri ile Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de destek verdi.

Denetimler sırasında kanalda yüzdüğü belirlenen gençler ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Sulama kanalında yüzen gençlerden Emrah Güneş (17), gazetecilere, yüzmeyi bildiği için sulama kanalını tehlikeli bulmadığını söyledi.

Mehmet Kaya (17) da sulama kanalında yüzmekten korkmadığını dile getirdi.

Polisler ise sulama kanallarının yüzmeyi bilenler için de tehlikeli olduğunu anlatarak, gençlerden belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi.

Ekiplerin denetimleri belirli aralıklarla devam edecek.

YORUMLAR
500
Otomobil askıda kaldı sürücüsü, 'Daha önce de sulama kanalına düştüm' diyerek güldü Otomobil askıda kaldı sürücüsü, 'Daha önce de sulama kanalına düştüm' diyerek güldü ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğulmalara karşı sulama kanallarında denetim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:26:36. #1.13#
SON DAKİKA: Boğulmalara karşı sulama kanallarında denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement