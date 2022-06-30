Boğulmalara karşı sulama kanallarında denetim

Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yaz aylarında sulama kanallarındaki boğulmaların önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, çocuk ve gençlerin yüzmek için en çok tercih ettiği sulama kanalları çevresinde bekleyerek önlem aldı.

Denetimlere, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Çocuk şubeleri ile Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de destek verdi.

Denetimler sırasında kanalda yüzdüğü belirlenen gençler ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Sulama kanalında yüzen gençlerden Emrah Güneş (17), gazetecilere, yüzmeyi bildiği için sulama kanalını tehlikeli bulmadığını söyledi.

Mehmet Kaya (17) da sulama kanalında yüzmekten korkmadığını dile getirdi.

Polisler ise sulama kanallarının yüzmeyi bilenler için de tehlikeli olduğunu anlatarak, gençlerden belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi.

Ekiplerin denetimleri belirli aralıklarla devam edecek.