Adana'da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildi
2 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 'Bronz Bebek Lahdi' ele geçirildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
'nın Ceyhan
ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma
dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 'Bronz Bebek
Lahdi' ele geçirildi.
Adana İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda satılmak istenen Roma İmparatorluğu dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 32x91x41 santimetre ebatlarında Bronz Bebek Lahdi ele geçirildi.
Operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ADANA
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bankamatik memurları açıklaması Bursa'da bir kadın, eşini silahlı çatışmada kaybettiği gün doğum yaptı Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı!