Son Dakika Haberleri: Adana'da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildi
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Adana'da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildi

2 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 'Bronz Bebek Lahdi' ele geçirildi.

Adana'da
Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 'Bronz Bebek Lahdi' ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda satılmak istenen Roma İmparatorluğu dönemine ait Medusa Tanrıça kabartmalı 32x91x41 santimetre ebatlarında Bronz Bebek Lahdi ele geçirildi.

Operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ADANA
Bebek, Adana, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
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