Adana'da devrilen motosiklette aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Durumu ağır olan Mahsuni, Çilem ve çocuk Şahin Gonfer Adana'ya sevk edildi.

Kazada, şoför Mahsuni ile Çilem (27), Yaşar (64) ve Şahin Gonfer (3) yaralandı.

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