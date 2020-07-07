Adana'da devrilen motosiklette aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Kozan Göller Yaylası'na gelen Mahsuni Gonfer (24) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Burungöl Mevkisi'nde devrildi.
Kazada, şoför Mahsuni ile Çilem (27), Yaşar (64) ve Şahin Gonfer (3) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mahsuni, Çilem ve çocuk Şahin Gonfer Adana'ya sevk edildi.