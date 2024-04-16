Adana'da yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana\'da yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 34 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 2 yarı otomatik tabanca ele geçirdi. Ayrıca, yapılan uygulamalarda 2 otomatik tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 49 şarjör ve bin 394 fişek de bulundu. Uygulamalar sonucunda ayrıca 2 kesici deli alet, 316,96 narkotik madde, 352 uyuşturucu hap, 18.5 litre kaçak içki ve 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Toplamda 55 kişi tutuklandı.

16.04.2024 09:51
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Adana'da polis ekipleri bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 34 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 2 yarı otomatik tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Mart-13 Nisan tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 2 otomatik tabanca, 34 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 9 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 49 şarjör, bin 394 fişek ele geçirdi. Öte yandan, yapılan asayiş uygulamalarında 2 kesici deli alet, 316,96 narkotik madde, 352 uyuşturucu hap, 18.5 litre kaçak içki ele geçirilirken aynı zamanda 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yapılan motosiklet uygulamalarında ise 6 bin 963 motosiklet sorgulanırken, 128 motosiklete toplamda 1 milyon 334 bin 102 Türk lirası cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemler sonucu 88 motosiklet trafikten men edildi. Asayiş uygulamaları çerçevesinde aranan 373 şahıs yakalanırken ruhsatsız silahların şüphelisi olan 15 kişi ve diğer suçlardan aranan 40 şahıs olmak üzere toplamda 55 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana'da yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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