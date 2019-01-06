Adana'da Geçen Yıllara Göre Yağış Miktarında Artış Oldu

Adana
'da 2018 yılı Aralık
ve 2019 Ocak ayında meydana gelen aşırı yağışlar bazı bölgelerde dere yataklarının yükselmesi sonucu taşkınlara neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre, Adana'da uzun yıllar toplam yağış miktarı Aralık ayı ortalaması metrekareye 119.1 kilogram iken, 2018 yılı Aralık ayında yağış miktarı metrekareye 308.5 kilogram oldu. Yine uzun yıllar Ocak ayı yağış miktarı metrekareye 107.6 kilogram iken, bugün itibari ile 2019 Ocak ayı sadece 6 günde 106.6 kilogram yağış düştü. Yumurtalık
ilçesi Kuzupınarı, Yeşilköy
, Kırmızıdam ve Kaldırım Mahalleleri; Ceyhan
ilçesi Hürriyet
, Mithatpaşa, Küçükkırım, Yılankale, Nazımbey, Yeniköy
ve Ağaçpınar Mahalleleri; Karataş
ilçesi Kızıltahta Mahallesi, Yüreğir
ilçesi Eski Misis ve Vali Köprüsü etrafında Aşağı Yahşiler, Vayvaylı, Kütüklü ve Esenler
Mahallelerinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalara devam edildiği bildirildi.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, yağışların bu akşam sona ereceği, yarın havanın açık olacağı ancak pazartesi gece tekrar yağış beklendiği ve bunun aralıklarla devam edecek.
Öte yandan, taşkınlara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğünün çalışmaları koordineli bir şekilde aralıksız sürüyor. - ADANA