Son Dakika Haberleri: Adana'da Geçen Yıllara Göre Yağış Miktarında Artış Oldu

Adana'da Geçen Yıllara Göre Yağış Miktarında Artış Oldu

1 saat önce

Adana'da 2018 yılı Aralık ve 2019 Ocak ayında meydana gelen aşırı yağışlar bazı bölgelerde dere yataklarının yükselmesi sonucu taşkınlara neden oldu.

Adana'da Geçen Yıllara Göre Yağış Miktarında Artış Oldu, System.String[]
Adana'da 2018 yılı Aralık ve 2019 Ocak ayında meydana gelen aşırı yağışlar bazı bölgelerde dere yataklarının yükselmesi sonucu taşkınlara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre, Adana'da uzun yıllar toplam yağış miktarı Aralık ayı ortalaması metrekareye 119.1 kilogram iken, 2018 yılı Aralık ayında yağış miktarı metrekareye 308.5 kilogram oldu. Yine uzun yıllar Ocak ayı yağış miktarı metrekareye 107.6 kilogram iken, bugün itibari ile 2019 Ocak ayı sadece 6 günde 106.6 kilogram yağış düştü.

Yumurtalık ilçesi Kuzupınarı, Yeşilköy, Kırmızıdam ve Kaldırım Mahalleleri; Ceyhan ilçesi Hürriyet, Mithatpaşa, Küçükkırım, Yılankale, Nazımbey, Yeniköy ve Ağaçpınar Mahalleleri; Karataş ilçesi Kızıltahta Mahallesi, Yüreğir ilçesi Eski Misis ve Vali Köprüsü etrafında Aşağı Yahşiler, Vayvaylı, Kütüklü ve Esenler Mahallelerinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, yağışların bu akşam sona ereceği, yarın havanın açık olacağı ancak pazartesi gece tekrar yağış beklendiği ve bunun aralıklarla devam edecek.

Öte yandan, taşkınlara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğünün çalışmaları koordineli bir şekilde aralıksız sürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Aralık, Adana, Güncel
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