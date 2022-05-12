Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Hemşireler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sağlık Müdürü Halil Nacar, törende yaptığı konuşmada, hemşirelerin sağlıkta bağlayıcı unsur olduğunu belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından rekreasyon birimi gönüllüleri tarafından hemşireliğin önemini, Florence Nightingale ve Çanakkale Savaşı temasıyla anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.
Aile Hekimliği Uzmanı Cenk Belibağlı'nın hemşirelerle yaşadığı anıları anlattığı stand-up gösterisini sergilediği etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, halk müziği, sanat müziği ve pop müzik dinletisi yapıldı.
Törene Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Yücel Çomu, Başkan Yardımcısı Nigar Dal, Yüreğir Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hale Akbaba, Çukurova Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Nuriye Sevim Akbıyık ve ildeki farklı hastanelerden hemşireler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da Hemşireler Haftası kutlandı - Son Dakika