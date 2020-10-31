Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 1 milyon makaron, bin 170 paket sigara, bin 200 adet puro ve 105 paket pipo tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda kaçak 1 milyon makaron, bin 170 paket sigara, bin 200 adet puro ve 105 paket pipo tütünü ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.