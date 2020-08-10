Adana'da mısır hasadı mehter marşı ve dualar eşliğinde başladı

Adana'da üretici, mısır hasadına mehter marşı ve dualar eşliğinde şenlik havasında başladı.

Kozan'da mısır üreticisi bereket duası okudu, kurban kesti. Üreticiler, bir yıldır emek verdikleri ürünün hasadına davul zurna eşliğinde şenlik havasında başladı.

Çukurova'nın Kozan bölgesinde binlerce dönüm arazi üzerine ekili olan mısırda hasat başladı.

Kozanlı çiftçi Ersan Tokuş, tarım emekçileri ile birlikte kurban kesip dualar ettikten sonra davul zurna eşliğinde mısır hasadı yaptı. Çiftçilerin büyük emekler verip uzun süredir bekledikleri hasat sezonunu şenlik havasında başlatan Tokuş, bu yıl açıklanan mısır fiyatından dolayı da yetkililere teşekkür etti.

Korona virüs salgın sürecinde tüm çiftçilerin zorlu süreçte memleketin geleceği için üretime devam ettiğini kaydeden Tokuş, bu süreçte Türk çiftçisinin üzerine düşen görevi gururla yerine getirdiğini kaydetti. Geçen yıla oranla üründe ve devletin açıkladığı fiyatlarda artış olmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Tokuş tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Kozan'ın İdem köyünde ata yurdunun bereketli topraklarında çiftçilik yaptıklarını ifade ecen Ersan Tokuş, "Uzun bekleyiş sonunda hasat zamanına geldik. Eş dostlarımızla birlikte davul zurna eşliğinde hasadımızı yapmış bulunmaktayız. Kurbanımızı kesiyoruz. Dualarımızı ettik. Hasadımıza başladık. Çok güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bu yıl verimli oldu. Ben yaklaşık 300 dönüm araziye ekim yaptım. Dönümde bin 500 kilogram kadar verim alıyoruz. Çiftçilerimiz bilinçli gübreleme sulama bakımlarını yaptık ve bu emeklerimizin karşılığını aldık. Bu yıl güzel fiyatlar açıklandı. Güzel hasatlar olur ve hep beraber kazançlı bir süreç geçirmiş oluruz. Bu pandemi döneminde en büyük görev çiftçilerimize düştü ve çiftçilerimiz üretim yatılar. Zor şartlarda bir üretim gerçekleştirdik. Korona virüs bir an evvel ülkemizden gider ve kolay bir üretim olur. 2 oğlum ziraat mühendisi. Bilinçle severek bu işi yapınca toprak da karşılığını veriyor. Verimde yüzde 17 artış oldu. Fiyatlar da arttı, geçtiğimiz yıllara nazaran daha verimli ve kazançlı bir sezon olacağını düşünüyoruz" dedi. - ADANA