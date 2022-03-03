Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu

03.03.2022 10:07
Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Adana'nın Ceyhan ve Feke ilçelerinde bin 460 paket kaçak sigara, 30 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ve Feke ilçelerinde bin 460 paket kaçak sigara, 30 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesinde toplam bin 460 paket kaçak sigara, Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesinde ise 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kaçak Sigara, Ceyhan, Tütün, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement