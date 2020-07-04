Adana'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 11'i tutuklandı - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6'sına ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, 30 Haziran'da düzenlediği operasyonda kentte fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 33 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 16'sı, emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 17 zanlıdan 11'i tutuklandı, 6'sına ise ev hapsi cezası verildi.
Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.