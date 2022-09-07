Karanlık suların "delil avcısı" polisleri: "Kurbağa adamlar" - Son Dakika
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Karanlık suların "delil avcısı" polisleri: "Kurbağa adamlar"

07.09.2022 12:08
Karanlık suların "delil avcısı" polisleri: "Kurbağa adamlar"

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar" diye tabir edilen dalgıç polisler, su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve sel olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürütüyor.

FİKRET KAVĞALI - Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar" diye tabir edilen dalgıç polisler, su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve sel olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürütüyor.

Amirlik bünyesinde görevli 8 dalgıç polis ve 6 "gemi adamı", su altındaki zorlu görevlerini her iklim koşulunda yürütebilmek için düzenli şekilde antrenman ve eğitimler gerçekleştiriyor.

Dalışlar yaparak kendilerini sürekli formda tutan "kurbağa adamlar", Seyhan Baraj Gölü'nde yoğun faaliyet yürütüyor.

En sık çalışma yaptıkları Seyhan Nehri'nin de yer yer bulanık ve karanlık olmasından dolayı "karanlık suların delil avcıları" olarak anılan dalgıç polisler, Adana'nın yanı sıra Hatay ve Osmaniye'yi de kapsayan sorumluluk sahalarında görev yapıyor.

Gece saatlerinde de dalış yapabilen ekip, su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve sel olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürüterek Emniyet Müdürlüğüne güç katıyor.

"Suya atılmış suç delillerini arıyoruz"

Dalgıç polislerden Oktay Ekti, AA muhabirine, "kurbağa adamlar"ın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılı ve mülakat sınavı ile zorlu fiziki testlere tabi tutularak seçildiğini söyledi.

Görevleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Ekti, "Bizim görevimiz öncelikle suda kaybolan şahısların cansız bedenlerini bulmak. Suya atılmış suç delillerini arıyoruz ve devlet büyüklerinin geçişi esnasında köprü, menfez gibi yerlerde bomba araması yapıyoruz." dedi.

"Bize 'karanlık suların delil avcıları' deniyor"

Polis memuru Oktay Oytan da yaklaşık 3 yıldır "kurbağa adam" olarak görev yaptığını ifade ederek, "Emniyet Teşkilatının bu güzide biriminde çalıştığım için gurur duyuyorum. İşimiz gerçekten zor. Bu branşa haiz olmak için zorlu sınavlardan geçiyoruz, bu sınavların aşamalarında amirlerimizin hiçbir şekilde iltimasları olmuyor ve en iyi şekilde yetişmemizi sağlıyorlar." diye konuştu.

Su altında çalışmanın zorluklarını anlatan Oytan, şunları kaydetti:

"Görevlerimizden biri de suya atılan suç delillerini çıkarmak. Suçluların ilk başta aklına gelen şey, suya atılan delillerin çıkarılamayacağı, fakat teşkilatımız bu şekilde düşüncelerin hepsini boşa çıkarmaktadır. Bize 'karanlık suların delil avcıları' denmektedir, hiçbir şekilde hiçbir delilin bizim elimizden kaybolduğu görülmemiştir. Elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz. Boğulan vatandaşlarımızın su yüzeyine çıkartılması bizim görevlerimiz arasında yer alır. Gemilerin alt karina kısımlarında patlayıcı maddelerin, uyuşturucu maddelerinin teşhisi ve çıkartılması da bizim görevimiz."

Polis memurlarından Erdoğan Özcan da boğulma vakalarına karşı toplumu da bilgilendirdiklerini anlatarak, "Burada en çok göreve çıktığımız anons boğulma vakası. Özellikle 7-17 yaş grubu sulama kanalında yüzüyor. Adana İl Emniyet Müdürlüğü olarak onları ücretsiz şekilde en yakın yüzme havuzlarına götürüyoruz. Onları bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Feke'de kenevir operasyonu Feke'de kenevir operasyonu
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karanlık suların 'delil avcısı' polisleri: 'Kurbağa adamlar' - Son Dakika

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