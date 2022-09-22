Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, olay günü iki kardeşin Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Yasin K'nin üçüncü kişilere borcu nedeniyle tartıştıklarını, çıkan kavgada sanığın, kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Hürriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

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