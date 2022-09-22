Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

22.09.2022 15:56
Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Yasin K. (23) ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, olay günü iki kardeşin Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Yasin K'nin üçüncü kişilere borcu nedeniyle tartıştıklarını, çıkan kavgada sanığın, kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Savcı, olay sonrası Yasin K'nin suçta kullandığı av tüfeğini başkasına ait motosikletin selesine sakladığını bildirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunması istenen sanık Yasin K, suçlamaları kabul etmeyerek, "Önceki celselerde yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, oy çokluğu ile sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, eylemin "haksız tahrik altında" işlendiği gerekçesiyle 18 yıla indirdiği cezayı, Yasin K'nin davranışlarını da dikkate alarak 15 yıla düşürdü ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yasin K. (23), kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Yasin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

YORUMLAR
500
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 12'ye indirdi Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 12'ye indirdi Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı Adana'da narenciye alanlarına faydalı böcek salındı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Hürriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
15:58 Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir
15:49 Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık
15:39 Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi!
15:17 Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!
15:32 Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 16:18:54. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement