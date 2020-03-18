Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

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Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tufanbeyli ilçesi, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Rüzgarın da etkili olduğu ilçede, çiçekleri kaplayan kar, güzel görüntü oluşturdu.
Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli- Saimbeyli ilçeleri arasında ulaşımda aksamalar da yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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