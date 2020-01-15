Adanaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Celil Yüksel: "Play-off'a kalmayı zorlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Celil Yüksel: 'Play-off'a kalmayı zorlayacağız' - Son Dakika Spor

Adanaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Celil Yüksel: "Play-off'a kalmayı zorlayacağız"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Celil Yüksel, takımın küme düşme potasında yer almasıyla ilgili "Engin İpekoğlu hocamız, ekip ve takım arkadaşlarımızla birlik olacağız, tek vücut olarak bunun üstesinden geleceğiz.

Adanaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Celil Yüksel:

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncusu Celil Yüksel, takımın küme düşme potasında yer almasıyla ilgili "Engin İpekoğlu hocamız, ekip ve takım arkadaşlarımızla birlik olacağız, tek vücut olarak bunun üstesinden geleceğiz. Seri galibiyetler alırsak play-off maçlarına kalmayı bile zorlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Celil Yüksel, hazırlık çalışmalarını sürdürdükleri Osman Yereşen Tesisleri'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kampta, ekip halinde güzel işler yaptıklarını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Hedefimiz öncelikle bir arada, takım arkadaşlarımız ve hocamızla birlikte daha iyi anlaşıp, birbirimizi iyi anlayarak bunu sahaya yansıtmak." diye konuştu.

Celil, cumartesi günü sahalarında Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ben de heyecanlıyım kendi açımdan. Benim için farklı bir tecrübe olacak. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Umarım Adanaspor'a faydalı olurum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi, en büyüğü. Adana çok büyük bir şehir, Fatih (Terim) hocamızın şehri. Burayı çok sevdim, insanları çok sıcakkanlı. Burası benim için en iyi yerlerden birisi. Adanaspor benim kariyerim açısından çok iyi bir basamak. Umarım bunu en iyi şekilde değerlendiririm."

"Adanaspor daha iyi yerlere layık"

Adanaspor'un ligde 17. sırada olduğunu, takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Celil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adanaspor gibi büyük bir camia şu bulunduğu konumu hiç hak etmiyor. Adanaspor daha iyi yerlere layık. Çok güzel ve büyük bir şehir, camia da büyük. Bence takım çok çok daha iyi yerleri hak ediyor. Sezon başı talihsiz olmuş, sakatlık gibi. Ben ikinci yarı bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum, o güçteyiz. Engin İpekoğlu hocamız, ekip ve takım arkadaşlarımızla birlik olacağız, tek vücut olarak bunun üstesinden geleceğiz. Seri galibiyet alırsak play-off maçlarına kalmayı bile zorlayacağımızı düşünüyorum."

Celil, futbolda ekip olmanın önemini vurgulayarak, "Tek vücut olmak önemlidir. Mevki olarak ayırt etmek gerekmez. Olabilecek en yüksek konsantrasyonla bu durumun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah Adanaspor'u layık olduğu yere getirir, play-off'u zorlarız." ifadelerini kullandı.

Engin İpekoğlu, Galatasaray, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu
Jeison Murillo, Celta Vigo ile anlaşma sağladı Avrupa liglerinde, şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray oldu Yusuf Günay'dan Arda Turan ve Jeison Murillo açıklaması: Yeni gelişme yok

Son Dakika Haberleri
17:16 Ali Koç: İnandığımız sonuca ulaşacağımızdan şüphemiz yok - Son Dakika Spor
17:12 UEFA Yılın 11'i belli oldu - Son Dakika Spor
17:11 Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. - Son Dakika Spor
17:06 Ali Koç: "Bu dava Türkiye'nin davasıdır" - Son Dakika Spor
17:05 Diyarbakırspor'dan transfer gösterisi - Son Dakika Spor
16:58 Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak - Son Dakika Spor
16:50 Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 17:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adanaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Celil Yüksel: "Play-off'a kalmayı zorlayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]