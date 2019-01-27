Adıyaman'da Cinayet

Adıyaman
'da ekmek almak için dışarıya çıkan 68 yaşındaki alzaymır hastası, tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zeytindalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin
Parkı yakınında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile Ahmet Elçi (68) arasında tartışma çıktı.
Yaşlı adamla bir süre tartışan kişi, daha sonra yanındaki tabancayla Elçi'nin kafasına ateş ederek kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince, ağır yaralı olarak Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden Ahmet Elçi'nin, alzaymır hastası olduğu, caddedeki fırından ekmek alıp evine giderken olayın gerçekleştiği öğrenildi.
Bu arada olay, caddedeki bir bakkalın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde, elindeki ekmekle yürüyen Elçi'nin karşısına çıkan kişi ile tartıştığı, bir süre konuşan ikili arasında itişme yaşandığı, zanlının cebinden çıkardığı tabancayı yaşlı adama doğrulttuğu ve daha sonra da ateş ettiği görülüyor.