Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri Adıyaman- Gölbaşı kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.C.K, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:59 - Kaynak: AA
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