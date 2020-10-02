Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Adıyaman 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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