Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Ferdi D. (40) yönetimindeki 44 KS 703 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Aviş T. (72), Eda D. (28) ve Muhittin E. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN