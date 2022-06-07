ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik kırsal alanda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, çok sayıda gıda malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da PKK/KCK mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

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