Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)
6 saat önce
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. Y. ve T. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahir ALAN/ADIYAMAN,
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