Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

6 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. Y. ve T. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,


Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
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